Hill – декабрь уже стал для США самым смертоносным месяцем пандемии

29.12.2020, 6:54, Новости дня

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В текущем месяце в США зарегистрировано уже 63 тыс. погибших от COVID-19. Таким образом декабрь стал самым смертоносным месяцем пандемии, пишет The Hill. Ранее для Соединённых Штатов самым мрачным в плане статистике был апрель, когда от коронавируса умерли более 55 тыс. человек.



Reuters

Декабрь стал самым смертоносным месяцем пандемии, пишет The Hill со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

За текущий месяц в США уже зафиксировано 63 тыс. погибших от COVID-19.

Ранее самым смертоносным для Соединённых Штатов считался апрель, когда от коронавируса умерли более 55 тыс. человек. Однако, согласно данным COVID Tracking Project, количество погибших от вируса превысило эту отметку всего за три недели декабря.

Произошло это на фоне резкого роста числа инфицированных, падения уличной температуры и семейных собраний по случаю праздников.

По имеющейся информации, в Соединённых Штатах в целом зарегистрировано уже более 19 миллионов случаев заболевания коронавирусом и более 330 тыс. смертей от COVID-19.

Избранный президент США Джо Байден на прошлой неделе предупредил, что, прежде чем выправиться, ситуация с пандемией ещё усугубится, даже несмотря на появление вакцин.

«Вот простая истина: самые мрачные дни нашей битвы с COVID впереди, а не позади, — подчеркнул он, призвав американцев быть бдительными. — Как бы неприятно это ни было слышать, для того чтобы победить этот вирус, потребуются терпение, настойчивость и решимость».