В мире: Кулеба доказал неразрывную связь Украины с Россией

29.12.2020, 6:52, Новости дня

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«Разрыв Украины с «русским миром» окончателен», заявляет глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Тем самым он повторяет давнюю мантру, придуманную в Киеве еще во времена Петра Порошенко. Скажем министру спасибо – с его подачи легко увидеть, что на самом деле, несмотря на потуги киевских властей, Украина по-прежнему часть большой русской цивилизации. И примеров этому множество.

До Нового года еще три дня, а в Киеве отмечание в самом разгаре. В этот раз «наотмечался» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявивший изданию Internationale Politik об окончательном разрыве с «русским миром». «Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен. Все остальное – это вопрос времени и дипломатии».

Связь из глубины веков

Кулеба – вроде как министр при президенте Зеленском, но закалка явно еще порошенковская. Мы хорошо помним, что номер «Остаточне «прощавай» был у экс-президента Украины одной из «коронок» в его публичных выступлениях. И хотя «остаточне» – это окончательное, но прощался Петр Алексеевич с Россией регулярно, раз в месяц примерно. Прощался и не уходил.

Впрочем, давайте серьезно, тем более что украинской власти эта проблема явно не дает покоя. Итак, разорвала ли Украина связь с русским миром и насколько это «остаточно»?

Начнем с основ. Киев и земли, ставшие впоследствии Украиной, были одним из центров русской государственности более тысячи лет назад. В качестве примера можно вспомнить Древний Рим, у которого (кроме собственно Рима) такими центрами были Константинополь, Медиолан, Никомедия и несколько других. Знаменитую формулу «Великий князь Киевский и всея Руси» мы впервые видим у сына Ярослава Мудрого Всеволода Ярославича. Потом великие князья станут Московскими, но приставка «…и всея Руси», конечно, останется.

Однако смена центра государственности с Киева на Москву не означала обрыва этой преемственности. Может, для пана Кулебы Москва – заграница, да еще и недружественная. Работа у человека такая, что поделать. А для любого московского князя, царя, императора и т. д. Киев целыми столетиями заграницей не был и быть не мог. И пану Кулебе придется с этим как-то жить.

Уже даже в этом, самом глубинном смысле Украина никогда не сможет порвать с русским миром – потому что сам русский мир с Украиной порывать не желает. Ведь это все равно что отказаться от многосотлетней истории и начать отсчет своей государственности с XX века. Если самой Украине это нужно – Бог в помощь.

Запретный, но незаменимый язык

Однако можно и не продираться вглубь веков для констатации очевидного. Вот только в сентябре мы писали об анекдотическом случае: украинская сеть книжных магазинов «Є», которая еще год назад призывала читателей бойкотировать другие книжные магазины за продажу в них книг украинских «дочек» российских издательств, признала, что сама ими торгует. И не просто торгует, а не может не торговать, потому что на них приходится половина продаж. И если от них отказаться, то магазины придется закрыть.

Несколькими месяцами ранее был и другой случай: приостановка контрабанды российских книг на Украину оставила украинских врачей без самой актуальной сегодня литературы – по иммунологии и вирусологии. Рынок на Украине слишком мал, чтобы переводить и издавать такую специфическую литературу. Тут либо каждый экземпляр будет «золотым», или сразу нужно переводить и издавать такое за счет государства, чего, конечно же, никто делать не будет. Это ж не стена Яценюка, тут не украдешь.

Специальная и научная литература – еще один пример такой связи Украины с русским миром.

Разорвать ее, конечно, теоретически можно. Но придется либо дорого за это заплатить, либо смириться и жить дальше. Без науки и современной медицины. А ведь болеют иногда даже министры иностранных дел Украины.

И не только книги, к слову. Статистика поисковых запросов каждый раз ввергает украинского патриота в уныние. Украинизировано уже все: школы, садики, вузы, фильмов на русском в кинотеатрах нет в принципе, русскоязычному контенту на радио и ТВ оставили жалкие проценты. Зато в украинском интернете царит русский язык. Даже в западных регионах Украины поисковые запросы на нем – примерно две трети пользователей. В целом же на русском – 70–80% запросов.

Еще хуже дела с Youtube. В первой десятке музыкальных клипов, которые смотрели украинцы в этом году, ни одной украинской композиции.

Битвы за меню

Можно и более уместный пример. Каждый год с декабря по январь медиапространство Украины атакует вал однотипных статей (по ссылке – яркий пример). В них вам расскажут, что Деда Мороза придумали в НКВД, чтобы скрывать с его помощью репрессии. В деталях пояснят, чем святой Николай отличается от Деда Мороза и почему первый – традиционный для Украины персонаж, а второй – морок темного прошлого. Будет и пятиминутка ненависти к традиционному новогоднему меню, где главной мишенью будет, конечно же, салат оливье. «…нельзя объединяться с теми, кто ностальгирует по СССР, шпротам, оливье и колбасе по 2.20», – со звериной серьезностью вещал экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в январе.

Знаменитый салат он упомянул не зря: год назад на Украине разгорелась целая оливье-битва. Ее началом стал предновогодний пост в Facebook кулинарного эксперта Евгения Клопотенко о том, почему он не ест этот салат и никогда не готовит его на Новый год: «Я не готовлю оливье на Новый год, потому что не хочу видеть Советский Союз в своей тарелке. Это как выйти из тюрьмы, но продолжить питаться тюремными блюдами. Я так не хочу».

Пост тогда, что называется, удачно попал на вентилятор, а пользователи мгновенно разделились на сторонников и противников салата. Первые ехидно предлагали учредить должность салатных инспекторов (в дополнение к языковым), которые в новогодние праздники будут ходить по домам украинцев и проверять, какие блюда те готовят. Вторые скрежетали зубами и предлагали отказаться и от других привычных блюд, вроде селедки под шубой, салата «Мимоза» и даже любых полусладких игристых вин.

Кстати, недавняя битва за борщ – вполне себе продолжение этого сюжета. Просто год назад «украинские патриоты» решили отказаться от салата (известного во всем мире под вторым названием – «русский салат»). А в этом в очередной раз попытались распилить общее культурно-гастрономическое наследие. Хотя, ей-богу, им самим же было бы проще отказаться от него, как и от «Советского Союза в тарелке». Ведь еще тысячу лет будут бегать и доказывать на всех углах, что борщ – украинский, а все будут видеть, как украинцы и русские делят общий борщ.

Русское Рождество

Если же серьезно, то новогодний период для украинцев и русских действительно повод и время вспомнить об их неразрывной связи: два народа связаны Рождеством. Нет, не в том глобальном смысле, после которого не стало ни эллина, ни иудея. Известно, что РПЦ и УПЦ (наряду с Иерусалимской, Грузинской, Сербской и Польской православными церквями) пользуются еще юлианским календарем. А поскольку он отстает от григорианского, которым пользуются остальные христианские церкви, то и «русское» Рождество отмечается как бы позже.

Среди церквей, пользующихся юлианским календарем, не хватает еще как минимум одной.

Долгое время украинские греко-католики отмечали Рождество в один день с православными. Традиция эта укрепилась, видимо, еще во время возникновения Русской униатской церкви (опять-таки – русской!), то есть в конце XVI века. С тех пор униатство было опорой католического мира в границах мира православного. И старалось не выделяться. Поэтому греко-католики отмечали Рождество в русской традиции (но только в пределах Украины). И даже глава недавно созданной «порошенковской» церкви на вопрос о переходе на празднование 25 декабря ответил, что сам-то он не против, но не готовы верующие. И чтобы избежать раскола (!!), он подождет, пока к этому будут готовы прихожане «ПЦУ».

Уже одно это способно взорвать мозг кому угодно из «патриотов», ведь Константинопольская церковь, под патронатом которой существует «ПЦУ», празднует Рождество по григорианскому календарю. И сам глава «ПЦУ», видимо, тоже. Но чтобы не остаться без паствы, он вынужден беречь ту самую связь с русским миром и служить Рождественскую службу в то же время, когда ее служат в УПЦ и РПЦ. Вот вам и прощание с русским миром.

…Что же до Кулебы, то такие персонажи даже полезны. Иной раз задумаешься, а что же общего у украинцев и русских? А они – хоп, и подскажут.

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