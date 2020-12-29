 

В Исаакиевском соборе впервые отменили службу на Рождество

29.12.2020, 6:52, Новости дня
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Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» закроют для посетителей с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, сообщили в пресс-службе музея.

Отмена богослужений на Рождество в соборе произошла впервые за время открытия. Планируется, что церковные службы возобновятся с 11 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря музея-памятника Игоря Стахеева.

Эти меры были приняты в рамках постановления правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространения в новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

Напомним, власти Санкт-Петербурга полностью запретили работу общепита с 30 декабря по 3 января. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 6.00 мск). При этом ресторанам и кафе разрешилиоткрывать зимние террасы в период новогодних праздников, их площадь не может превышать площадь самого предприятия общепита. С 30 декабря по 10 января в Петербурге будут закрыты для посетителей музеи, театры, выставки, концертные площадки, Ленинградский зоопарк.



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