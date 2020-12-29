 

Индекс Nikkei поднялся до самой высокой с 1990 года отметки

29.12.2020, 6:52, Новости дня
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Ключевой индекс Nikkei крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи вырос до 27264,03 пункта, свидетельствуют данные торгов. Это самый высокий показатель с августа 1990 года.

Nikkei вырос на 1,55% по сравнению с завершением торгов в понедельник. Это произошло на фоне резкого роста котировок в Нью-Йорке, который был вызван принятием в США пакета мер по стимулированию экономики. Ситуация на биржах в США повышает оптимизм инвесторов и в Токио, где растут в цене акции ведущих японских промышленных корпораций, передает ТАСС.

28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год, в том числе пакет экономической помощи в 900 млрд долларов в связи с ситуацией с коронавирусом.



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