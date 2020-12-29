Renault начал тестирование нового кроссовера Kiger

29.12.2020, 6:50, Новости дня

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Французский автомобильный гигант Renault приступил к тестовым заездам обновленного паркетника Renault Kiger.

В сети уже предложены шпионские изображения, которые осуществлены во время испытаний в Индии. В начале осени состоялась премьера концепта с аналогичным названием, однако в скором времени публике покажут серийный экземпляр автомобиля. Особенностью кроссовера является светодиодная оптика, а также полоса, которая соединяет обе фары.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что здесь применят те же силовые агрегаты, что и в модели Nissan Magnite. В частности, новинка сможет похвастаться 1-литровым бензиновым агрегатом на 70 л.с. мощности, а также улучшенной турбированной версией на 95 л.с. мощности.