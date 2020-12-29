Jeep вывела на тесты новый кроссовер Jeep Grand Cherokee

29.12.2020, 6:50, Новости дня

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Известная компания Jeep проводит тестовые заезды нового паркетника Grand Cherokee.

Официальный показ автомобиля состоится в следующем году, однако шпионские снимки продемонстрировали еще летом. В частности, кроссовер получит архитектуру FCA Giorgio. Под капотом установлен 2-литровый тубированный двигатель, а также предложат модернизированную модификацию на 3,6 литра.

Специалисты уличили кроссовер в повторении внешнего вида от концепта Grand Wagoneer, который имеет вертикальные линии, а также модернизированные оптику и задние фонари. Точная дата презентации пока остается неизвестной, однако эксперты прогнозируют премьеру в первом квартале 2021 года.