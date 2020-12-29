 

Jeep вывела на тесты новый кроссовер Jeep Grand Cherokee

29.12.2020, 6:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известная компания Jeep проводит тестовые заезды нового паркетника Grand Cherokee.

Официальный показ автомобиля состоится в следующем году, однако шпионские снимки продемонстрировали еще летом. В частности, кроссовер получит архитектуру FCA Giorgio. Под капотом установлен 2-литровый тубированный двигатель, а также предложат модернизированную модификацию на 3,6 литра.

Специалисты уличили кроссовер в повторении внешнего вида от концепта Grand Wagoneer, который имеет вертикальные линии, а также модернизированные оптику и задние фонари. Точная дата презентации пока остается неизвестной, однако эксперты прогнозируют премьеру в первом квартале 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Вагенкнехт предостерегла от двойных стандартов в спорах о «Северном потоке — 2»

31.07 / Глава Крыма назвал ДТП на трассе «Таврида» «ужасной трагедией»

29.08 / Путин потребовал гибко подходить к организации обучения в условиях COVID-19

22.08 / Минздрав включил в список “красной” зоны две популярных среди украинских туристов страны

30.06 / Политика: Почему резко падает популярность Зеленского

07.08 / Задержанного главу штаба кандидата в президенты Белоруссии Черечня будут судить

01.10 / “Стоять – бояться”. Могилевская намекнула, что занялась боксом

18.08 / В Нью-Йорке и Филадельфии прошли акции в поддержку протестов в Белоруссии

27.12 / Боевики открыли огонь возле Березового – штаб ООС

20.08 / Россия вышла на 100-процентный уровень выполнения сделки ОПЕК+ по добыче нефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска