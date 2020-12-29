Мнение: И не стыдно вам, ТОВАРИЩИ?

29.12.2020, 6:36, Разное

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Вот за что я больше всего не люблю больных коммунизмом – так это за враньё и лицемерие. То у них секса в стране не было и люди якобы были высокоморальные (где?), “не то что сейчас”. То такой отмороженной гопоты якобы не было (и я вдруг понял, ПОЧЕМУ книги Чередниченко о тогдашней гопоте почти не печатались и не печатаются). А то вообще – смотрел сейчас “Следствие вели” и там скрывали от населения преступления подражателей Ванькиной “Чёрной кошки”, мол, в стране бандитизма НЕТ (Ванька Митин небось в гробу смеяться устал), поэтому нельзя предупреждать население о появлении банды! ТОВАРИЩИ, вот скажите, я, конечно, всё понимаю, больные коммунизмом без вранья не могут, ибо идиотология обязывает, но, вейс мир, самим-то вам было не противно ТАК лицемерить, а?!

И кстати, если тогда люди были якобы совсем другие (а Чикатилы/Сливко/Пичужкины/имя им легион, конечно, были заброшены проклятыми буржуями с целью дискредитировать рай на земле), то откуда, интересно, Каневский материалы-то для своей передачи столько лет уже берёт? Сам небось придумывает, с целью оболгать и очернить лучшее госудурство… тьфу, хотел сказать, государство всех времён и народов, таки да?

(И почему я уверен, что опять не получу от ТОВАРИЩЕЙ ни одного конкретного ответа, а одни оскорбления, как всегда, будут?..)