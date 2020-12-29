Кошкина поздравила “Дни.ру” с Новым годом

29.12.2020, 6:18, Разное

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Яна Кошкина – одна из самых обсуждаемых актрис этого года. Из-за безупречных внешних данных и коммуникабельности ее постоянно обвиняли в романах с известными мужчинами: от Гарика Харламова до его коллеги Гарик Мартиросяна. Однако артистка признавалась “Дни.ру”, что внезапные романы – не про нее, она крайне избирательная и верная женщина.

Помимо таланта, Яна Кошкина не перестает удивлять поклонников и прессу своими дерзкими нарядами и откровенными фото, получая множество восторженных комментариев.

2020 стал успешным для звезды. Она сыграла одну из главных ролей в нашумевшей комедии “Красотка в ударе”, а также в сериале “#Вмаскешоу”.

Звезда поспешила поздравить читателей “Дни.ру” с праздником.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)