Лохматый знак

29.12.2020, 6:06, Разное

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Японцы выбрали символ уходящего года.

Первую половину декабря многие японцы проводят в гаданиях и спорах о том, какой из иероглифов будет избран символом уходящего года. Среди победителей прошлых лет, например, как-то был знак со значением «золото, деньги» — в честь медалей спортсменов страны на состоявшейся тогда Олимпиаде, а также в память о громких финансовых скандалах. В один из недавних годов избирался иероглиф «север», отражавший страхи японцев перед соседней Северной Кореей, которая тогда непрерывно запускала баллистические ракеты и испытывала ядерные заряды.

В нынешнем декабре японцы ожидали чего-то мрачного, поскольку все предыдущие месяцы прошли в условиях небывалой эпидемии, которая в значительной мере изменила образ жизни страны с населением 126 млн человек. В частных беседах назывались иероглифы «болезнь», «бедствие» и все такое прочее. Но большинство жителей Японии на традиционном конкурсе все же проголосовало за знак с более умеренным и даже относительно позитивным значением, хотя он тоже имеет прямое отношение к пандемии.

По результатам общенационального голосования они выбрали иероглиф «мицу» — «тесный, близкий».

Совет от губернатора

Этот заковыристый лохматый знак под камерами всех основных телеканалов страны 14 декабря начертал на листе японской рисовой бумаги настоятель расположенного в Киото буддистского храма Чистой воды Сэйхан Мори — один из главных инициаторов регулярных опросов общественного мнения с целью определения графического символа года.

Буддистский священник Сэйхан Мори наносит на холст иероглиф 2020 года. Фото: Reuters

По традиции священник использовал массивную кисть длиной 33 сантиметра, которой и исполнил размашистый мастерский росчерк.

Так почему «тесный»? Дело в том, что весь год политические деятели и чиновники всех уровней, а также популярные деятели массовой культуры призывали жителей Японии всеми средствами избегать «трех мицу». А именно — «тесных помещений с плохой вентиляцией», «тесных пространств, где скапливаются люди», «тесных ненужных контактов между собой».

О совете избегать «трех мицу» в Японии сейчас знают все — возможно, он помог в чем-то сдержать масштабы эпидемии. Но остановить ее не удалось: страну накрывает третья волна заражений, почти каждый день сообщают о новых печальных рекордах в распространении коронавируса, а власти, в первую очередь в Токио, пока не решаются вводить жесткие ограничения на работу общепита и магазинов — интересы бизнеса очень важны, поскольку его доходы и без того серьезно упали за минувшие 12 месяцев. Впрочем, губернатор Токио Юрико Коикэ только что попросила жителей мегаполиса добровольно провести новогодние каникулы по возможности дома, чтобы не давать инфекции дополнительных шансов.

Десять триллионов долларов

Памятуя о «трех мицу», многие японцы и без совета властей сейчас избегают без особой нужды находиться в местах скопления людей, где есть все шансы заразиться.

И это имеет весьма неожиданные финансовые последствия: жители Японии, например, стали за минувший год заметно богаче.

Их сбережения в виде наличности и вкладов в банках на конец сентября увеличилось почти на 5 процентных пунктов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Накопления достигли внушительной суммы в 10 трлн долларов. Десять триллионов!

Надо пояснить, что речь идет о накоплениях именно физических лиц, а не могучих корпораций. Если же считать все вместе с акциями и т.д., то совокупное состояние жителей страны достигло, по данным центрального банка Японии, почти 18,4 трлн долларов, увеличившись за год на 2,7 процентных пункта.

Главная причина — японцы стали меньше тратить из-за эпидемии.

Страшновато ходить в магазины, нет желания сидеть в ресторане, где кто-то вдруг может кашлянуть, а на поверхности стола вполне могут невидимо резвиться вирусы. К тому же в прошлом году всем жителям Японии раздали из госказны почти по тысяче долларов в надежде взбодрить потребление. Но эти деньги тоже в основном легли пока «под матрац» или на банковские счета — на черный день. Это, конечно, не бог весть какая сумма, но общий массив неработающих денег она тоже увеличила.

Тем не менее жизнь продолжается, и только что в здании главного почтамта в центре Токио укороченной по случаю эпидемии церемонией отметили начало традиционной кампании отправки новогодних открыток, которые по традиции полагается обязательно доставить адресатам по всей Японии утром 1 января. Выступивший перед собравшимися глава национального почтового ведомства браво проговорил из-под защитной маски, что его неутомимые сотрудники обязательно справятся с этой непростой задачей.

Два миллиарда открыток

В нынешнем году в Японии уже напечатано и почти полностью продано 1,9 млрд стандартных новогодних открыток. Согласитесь, это невероятная цифра, но она почти вдвое меньше тех объемов, которые обрабатывались лет пять-шесть назад. Да и по сравнению с прошлым годом этих кусочков картона выпущено меньше почти на четверть.

Молодежь отказывается от бумажных поздравлений и налегает на твиттеры-мессенджеры, но власти пытаются поддержать обычай.

Выпущенные почтой Японии открытки имеют, например, собственный номер и выполняют в том числе функции лотерейного билета — 15 января будет проведен тираж и определены победители. Таким образом, посланная родственникам или знакомым новогодняя открытка может принести им в случае удачи и некоторые материальные выгоды. Кстати, сейчас эти кусочки картона можно снабдить и особым QR-кодом. Он позволит посмотреть на экране смартфона или планшета еще и видео с поздравлением.

Стенд с новогодними открытками в отделении почты в Токио. Фото: Reuters

Ну а сам обычай отправлять новогодние открытки возник в Японии в раннем Средневековье среди придворной аристократии, потом его подхватили образованные самураи, и постепенно все это приобрело характер прочнейшей общенациональной традиции. В идеале японец вместе со словами поздравления (желательно в виде изящного стихотворения) рисует кистью или с помощью компьютерной программы на чистой оборотной стороне открытки собственную картинку приличествующего содержания. Ну, типа символа наступающего года — какую-нибудь коровку (2021-й будет годом Быка).

Почтовая служба Японии просит соотечественников отправлять открытки не позднее 25 декабря, чтобы с гарантией доставить их непременно утром в первый день будущего года. И будьте уверены — эти почти два миллиарда придут вовремя.

Василий Головнин

завбюро ТАСС в Японии, специально для «Новой»