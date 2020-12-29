 

1+1 – украинцев предупредили о повышении цены на газ в январе

29.12.2020, 6:02, Новости дня
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Украинцев предупредили, что в январе подорожает стоимость газа для населения. Как передаёт «1+1», уже восемь компаний обнародовали тарифы на следующий месяц, и почти у всех из этих поставщиков цена подскочила.

Газ подорожает в январе. Уже восемь компаний обнародовали тарифы на следующий месяц, и почти у всех из этих поставщиков цена подскочила. Стоимость голубого топлива не изменилась только в компании «Мегаватт». Они предлагают платить почти 6 гривен за кубометр, как и в декабре. В «Нафтогазе» цена выросла на 89 копеек и теперь составит более 7 гривен. 

В «Энере» топливо подорожало более чем на полторы гривны. Там установили тариф на уровне почти 9 гривен. «Торговая электрическая компания» подняла цену почти до 10 гривен. Наибольшая стоимость газа пока что у компании «Львовэнергосбыт». Это 10 гривен и 80 копеек за кубометр.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2020 года. 



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