 

1+1 – новогодняя шляпа снова вернулась в центр Киева

29.12.2020, 6:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Шляпу, которая ранее украшала главную новогоднюю ёлку Украины, снова вернули на Софийскую площадь украинской столицы. Однако, как передаёт «1+1», теперь она не украшает верхушку ели, вместо этого из неё решили сделать фотозону.

Шляпу вернули на Софийскую площадь. Теперь она заняла место не на макушке, а вблизи главной ёлки страны. Таким образом она стала фотозоной. Расположили шляпу над креслом, которое сделано в таком же стиле — из лозы и гирлянд, которые светятся золотым цветом. Киевляне уже облюбовали себе эту локацию для фото и активно выставляют снимки в сеть. 

По задумке авторов новогоднего городка, вместо традиционной рождественской звезды в этом году на макушке ёлки должна была быть шляпа, но из-за критики общественности и церкви её сняли через неделю после того, как ею украсили ёлку. Вместо неё на макушку поместили рождественскую звезду.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2020 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Посол РФ ответил на вопрос о единой валюте с Белоруссией

10.08 / В РФ признали Apple виновной в злоупотреблениях на рынке приложений

28.11 / У шведского принца Карла Филиппа выявили коронавирус — можно ждать дальнейших «королевских» заражений

27.08 / Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Беларуси

15.07 / В Минске произошли столкновения протестующих с милицией

18.12 / Операционная система iOS господствует на устройствах Apple

23.09 / Трамп пообещал «победить коммунизм»

18.08 / В мире: Лукашенко сделал оппозиции предложение

14.11 / В Раде предупредили о возможности дефолта на Украине

10.09 / Опрос: Партия Саакашвили разгромно проиграет выборы в парламент Грузии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска