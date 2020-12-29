1+1 – новогодняя шляпа снова вернулась в центр Киева

29.12.2020, 6:02, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Шляпу, которая ранее украшала главную новогоднюю ёлку Украины, снова вернули на Софийскую площадь украинской столицы. Однако, как передаёт «1+1», теперь она не украшает верхушку ели, вместо этого из неё решили сделать фотозону.

Шляпу вернули на Софийскую площадь. Теперь она заняла место не на макушке, а вблизи главной ёлки страны. Таким образом она стала фотозоной. Расположили шляпу над креслом, которое сделано в таком же стиле — из лозы и гирлянд, которые светятся золотым цветом. Киевляне уже облюбовали себе эту локацию для фото и активно выставляют снимки в сеть.

По задумке авторов новогоднего городка, вместо традиционной рождественской звезды в этом году на макушке ёлки должна была быть шляпа, но из-за критики общественности и церкви её сняли через неделю после того, как ею украсили ёлку. Вместо неё на макушку поместили рождественскую звезду.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2020 года.