Bloomberg – благодаря борьбе с пандемией министр здравоохранения ФРГ обошёл Меркель по популярности

29.12.2020, 6:02, Новости дня

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Как показал недавний опрос, благодаря относительно успешным действиям в борьбе с пандемией министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан теперь пользуется большей популярностью среди немцев, чем канцлер Ангела Меркель, пишет Bloomberg. Таким образом он проявил себя в качестве потенциального кандидата на пост канцлера Германии, говорится в статье.



Reuters

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан обошёл по популярности среди немцев канцлера Германии Ангелу Меркель, пишет Bloomberg со ссылкой на институт исследования общественного мнения Kantar.

Таким образом он, как отмечает издание, проявил себя в качестве потенциального лидера самой мощной европейской экономики.

40-летний Спан долгое время считался восходящей звездой партии Меркель — Христианско-демократического союза. По общему мнению, именно он внёс ключевой вклад в относительно успешную борьбу Германии с пандемией коронавируса.

Согласно опросу Kantar, проведённому специально для газеты Bild, 52% респондентов заявили, что Шпан должен играть важную роль в политике Германии в 2021 году. В конце прошлого года такого мнения придерживались всего 28% опрошенных. При этом рейтинг одобрения Меркель сейчас составляет 51%, то есть на 11 процентных пунктов больше, чем в 2019-м.

«Очевидно, что Шпан — победитель года, — заявил представитель Kantar Торстен Шнайдер-Хаазе. — С точки зрения людей, он хорошо проявил себя в плане коронавирусной политики».

После более чем 15 лет пребывания у власти Меркель уйдёт в отставку в следующем году, когда в Германии пройдут выборы. Кроме того, уже в следующем месяце ХДС проведёт виртуальный конгресс, на котором будет избран новый лидер партии. Последний станет вероятным кандидатом на пост канцлера ФРГ.

Пока Шпан поддержал во внутрипартийной борьбе премьер-министра федеральный земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета. Однако несмотря на это, существует небольшая вероятность того, что его самого могут выдвинуть в качестве кандидата на пост канцлера, если у него, по общему мнению, будут наилучшие шансы добиться победы на предстоящих выборах.