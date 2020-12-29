 

Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины

29.12.2020, 6:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Венгрию уже поступили 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил глава МИД республики Петер Сийярто.

«Сотрудничество между Россией и Венгрией продолжится на основе нашей договоренности. Только что в Венгрию прибыли 6 тыс. доз российской вакцины», – написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Он отметил, что венгерские эксперты продолжат изучение российского препарата, чтобы принять решение о его использовании в стране.

В начале декабря специалисты из Венгрии прибыли в Россию для знакомства с разработкой, исследованиями и производством российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространением инфекций. Так, десятки стран уже предложили Москве наладить кооперацию по поставкам и совместному производству российских препаратов; одной из последних стран был Уругвай – власти государства задумались о покупке «Спутника V», но окончательное решение пока не принято.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.12 / НАСА заявило об установке на МКС первого американского туалета «лучше российского»

08.10 / Сменился глава Академии наук Украины

03.12 / Великобритания первой на Западе лицензировала вакцину от коронавируса

04.10 / Мнения: Ирину Славину сжег психоз

17.07 / Служба поддержки Twitter заявила о взломе хакерами около 130 аккаунтов

20.10 / Онищенко назвал утилизацию в США подаренных Россией аппаратов ИВЛ примитивным политиканством

27.06 / Общество: Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

29.06 / В Одесскую область в выходные приехали десятки тысяч туристов. Количество заболевших COVID-19 в регионе растет

07.12 / Ноябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений – Служба ЕС по вопросам изменения климата

26.08 / США раскритиковали встречу Эрдогана с лидерами ХАМАС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска