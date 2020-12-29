 

Совбез Карабаха велел сектам свернуть деятельность

29.12.2020, 6:00, Новости дня
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Секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики Виталий Баласанян объявил о планах усилить борьбу с сектами, пьянством и наркоманией в НКР.

Баласанян заявил, что в Карабахе живут «приверженцы Армянской апостольской церкви, члены этой паствы», а сектантских «движений в Арцахе быть не должно». Он обратился «ко всем сектантским движениям и их офисам», потребовав «как можно скорее закрыть все эти офисы». «Иначе, говорю откровенно, я вместе с моими службами не разрешу сектантскую деятельность в Арцахе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Общественное телевидение Карабаха.

Он также сообщил, что в Нагорно-Карабахской республике собираются ужесточить дисциплину и усилить борьбу с пьянством и наркоманией. Баласанян заявил, что люди, которые «используют наркотики, или должны отказаться от них, или покинуть территорию республики». С 1 января компетентные органы будут нести усиленное дежурство для выявления и привлечения к ответственности правонарушителей.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны, по которому Азербайджану переданы Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.



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