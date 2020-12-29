 

Имущество лидера Партии венгров Украины арестовано в Закарпатье

29.12.2020, 6:00, Новости дня
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Закарпатский апелляционный суд сообщил, что арестовал имущество председателя Партии венгров Украины Василия Брензовича.

Имущество было изъято при обыске у Брензовича – одного из лидеров венгерской общины в Закарпатье. Арест наложен в связи с тем, что оно объявлено «вещественными доказательствами в уголовном производстве». Указано, что имущество арестовали «для установления всех обстоятельств совершенного преступления», передает ТАСС.

1 декабря обыски прошли у Брензовича, в офисе организации и партии ПВУ в Ужгороде, офисе благотворительного фонда «Эгана Эде» и здании венгерского института в Береговом. Фонд обвинили в возможном вмешательстве в политическую ситуацию в стране. ПВУ в ответ покинула первое после выборов заседание Закарпатского облсовета.

Высказывалось мнение, что обыски вызваны отказом венгров от союза с партией «Слуга народа» – президентская партия никак не может сформировать коалицию в облсовете. ПВУ на местных выборах набрала 11,6% голосов, заняв четвертое место среди восьми прошедших в облсовет партий.

Губернатор Закарпатской области Алексей Петров пригрозил руководству венгерской общины Украины обвинением в госизмене. Киев обвиняет Венгрию в попытках создания анклава на территории Украины.



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