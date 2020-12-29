ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

29.12.2020, 5:14, Разное

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…по делу «Ив Роше» из-за «уклонения от контроля».

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пригрозила заменить на реальный условный срок политика Алексея Навального по делу «Ив Роше», так как он «уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Об этом в своем твиттере рассказал адвокат Владимир Кобзев.

Один из сотрудников управления ФСИН по Москве потребовал от Навального явиться завтра в 9 утра «для регистрации». В противном случае, документы с требованием заменить условный срок на реальный передадут в суд.

Во ФСИН сослались на статью в медицинском журнале The Lancet, написанную на основе материалов германской клиники Charite. Из нее якобы следует, что Навальный уже оправился от последствий «своей болезни», так что сейчас он «не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

23 декабря берлинская клиника «Шарите», в которой Навальный провел 32 дня, 24 из которых — в реанимации, опубликовала в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о течении болезни пациента. В публикации утверждается, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок».

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Дело «Ив Роше» было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в 2012 году. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг. Представители «Ив Роше» во время следствия отказались от обвинений. Тем не менее спустя два года суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, а его брату назначили реальный срок.

В 2017 году Европейский суд по правам человека присудил Навальным компенсацию в 76 тысяч евро из-за нарушения презумпции невиновности и права на равное присутствие в процессе свидетелей с обеих сторон.