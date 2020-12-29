Guardian – учёные установили — причиной массовой гибели птиц в США стал голод

29.12.2020, 5:10, Новости дня

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Причиной массовой гибели перелётных птиц, зафиксированной в этом году на юго-западе США, стал голод, пишет The Guardian со ссылкой на учёных. Как напоминает издание, пик смертности среди пернатых пришёлся на 9-10 сентября, когда в регионе установилась холодная погода.



Reuters

Массовая гибель тысяч певчих птиц на юго-западе США была вызвана длительным голоданием, которое усугубилось не по сезону холодной погодой, вероятно, связанной с климатическим кризисом, пишет The Guardian со ссылкой на учёных.

Среди перелётных птиц, которые в сентябре этого года «падали с неба», были мухоловки и ласточки. Мёртвых пернатых находили в Нью-Мексико, Колорадо, Техасе, Аризоне и Небраске.

Вскрытия, проведённые Национальным центром здоровья дикой природы, который функционирует при Геологической службе США, показали, что 80% образцов имели типичные признаки голода.

Мышцы, контролирующие крылья, были сильно сокращены, в их кишечном тракте была обнаружена кровь. Кроме того, у пернатых была почечная недостаточность, а также общая потеря жира.

Остальные 20% образцов были в недостаточно хорошем состоянии для проведения надлежащих исследований, говорится в статье. Согласно базе данных о смертности диких животных, граждане сообщили о гибели почти 10 тыс. птиц, а по предварительным оценкам, речь, возможно, идёт о сотнях тысяч погибших пернатых.

«Похоже, что непосредственной причиной смерти этих птиц было истощение в результате голода, — заявил директор Национального центра здоровья дикой природы Джонатан Слиман, который получил 170 туш птиц и провёл вскрытие 40 из них. — Трудно установить прямую причинно-следственную связь, но, учитывая тесную корреляцию погодных явлений со смертью этих птиц, мы думаем, что погодные явления либо вынудили птиц мигрировать прежде, чем те были готовы, либо, возможно, повлияли на доступ птиц к источникам пищи во время их миграции».

Первые смерти среди пернатых, как отмечается в статье, были зафиксированы 20 августа. А пик смертности пришёлся на 9 и 10 сентября во время холодов, которые, вероятно, спровоцировали нехватку еды.