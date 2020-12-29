Назван уровень антител на 42-й день вакцинации «Спутником V»

29.12.2020, 5:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Средний титр антител к коронавирусу на 42-й день вакцинации «Спутником V» составляет 44,47, уровни антител у мужчин и женщин не различаются, следует из документа Росздравнадзора.

«Уровни антител достоверно не различались у мужчин и женщин. На 42-й день от начала вакцинации средний геометрический титр нейтрализующих антител у иммунизированных добровольцев составил 44,47, уровень сероконверсии (появления антител – прим. ВЗГЛЯД) – 95,83%. Статистически значимой разницы у добровольцев различного пола и возраста не выявлено», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Согласно документу, защитный титр антител и продолжительность защиты пока неизвестны. Эффективность вакцины составляет более 91%.

Ранее Министерство здравоохранения РФ одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания лиц старше 60 лет. Глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал вакцинацию этой категории граждан.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.