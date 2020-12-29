 

Молодой киевлянин задержан во Львове за ушанку с советской символикой

29.12.2020, 5:08, Новости дня
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Во Львове задержали 19-летнего киевлянина за то, что на его шапке-ушанке была советская символика, сообщила полиция Львовской области.

В полицию сообщили, что в кафе находится человек, на шапке которого присутствует советская символика. Как рассказали правоохранители, «следственно-оперативная группа Галицкого отдела полиции» изъяла у 19-летнего жителя Киева «шапку с кокардой, на которой изображены серп и молот в красной звезде».

Открыто уголовное дело по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье – пять лет тюрьмы с конфискацией имущества, передает ТАСС.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.



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