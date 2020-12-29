 

Вице-премьер Хуснуллин обсудил с Развожаевым водоснабжение Севастополя

29.12.2020, 5:08, Новости дня
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выразил надежду, что новые источники воды, обнаруженные в Севастополе, помогут в скором времени решить проблемы города с водой.

Он встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, с которым «обсудил реализацию ФЦП». Отмечается, что «впервые за многие годы освоение составляет около 100%». Хуснуллин сообщил, что «в 2020 году построено в два раза больше объектов ФЦП, чем годом ранее», есть «заделы на будущее», а также «законтрактованы объекты на несколько лет вперед».

Он поблагодарил «губернатора за хорошую работу, за оперативное и правильное решение по поставке воды из Кадыковского карьера и реки Бельбек». Хуснуллин отметил, что работы ведутся «по плану, найдены дополнительные источники». «Так что мы надеемся, что в скором времени Севастополь водой будет полностью обеспечен!», – сообщил он в Instagram.

Напомним, в Крыму нашли решение проблемы водоснабжения полуострова с помощью опреснителей, к строительству которых будут привлечены иностранные компании и технологии. В Севастопольском регионе в районе строительства водозабора на реке Бельбек во время геологической разведки обнаружили новые подземные источники воды. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.



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