NI – противник вряд ли сможет ответить после удара российского «Шквала»

29.12.2020, 4:18, Новости дня

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После распада Советского Союза стало известно, что ещё в 1977 году инженеры разработали суперкавитационную торпеду «Шквал», которая на несколько порядков быстрее своих обычных аналогов. Как пишет The National Interest, у данного оружия есть свои недостатки, однако невероятная скорость «Шквала» оставляет противнику крайне мало шансов на ответные меры, если применить её в нужный момент.



Reuters

После резкого прорыва Соединённых Штатов в области технологий ядерных силовых установок советский флот к началу 1960-х годов стал остро нуждаться в надёжных средствах противодействия американским атомным подводным лодкам, которые могли эффективно угрожать советским ядерным системам устрашения морского базирования. Как пишет The National Interest, ВА-111 «Шквал» — это суперкавитационная торпеда, поступившая на вооружение в 1977 году, однако широкой публике стало известно о её существовании лишь после распада Советского Союза.

Как отмечает издание, в торпедах обычно используются винтовые или насосные движители — то есть такие традиционные типы движителей, которые позволяют развивать скорость не более 60 узлов. Однако«Шквал» оснащён твердотопливным ракетным двигателем, обеспечивающим максимальную скорость более 200 узлов — или 370 км/ч. Такой высокой скорости удалось добиться за счёт явления, называемого суперкавитацией: газ, выбрасываемый из носовой части торпеды, создаёт своего рода тонкий газовый пузырь, который сводит к минимуму контакт боеприпаса с водой и обычно позволяет предотвратить падение скоростных характеристик из-за сопротивления воды. Когда торпеда движется по своей траектории к цели, этот газовый пузырь продолжает испарять воду вокруг себя. Выпущенный из стандартных 533-миллиметровых торпедных труб, «Шквал» начинает движение на скорости порядка 50 узлов, а затем разгоняется до суперкавитационных скоростей. На первых порах «Шквал» разрабатывался таким образом, чтобы нести только ядерные боеголовки, однако более поздние модели можно было оснащать как ядерными, так и неядерными боеголовками.

Однако, отмечает издание, суперкавитирующие торпеды имеют и свои недостатки. Во-первых, в процессе движения эта торпеда производит огромное количество шума. Это значит, что подводную лодку, оснащённую торпедами «Шквал», можно легко обнаружить, как только она выпустит такую торпеду. С другой стороны, невероятная скорость «Шквала» оставляет противнику крайне мало шансов на ответные меры, если применить её в нужный момент.

Более серьёзная проблема заключается в том, что торпеда настолько шумная, что она сама себя «оглушает» на максимальных суперкавитационных скоростях, что делает гидролокационное наведение невозможным. По некоторой информации, в более новых версиях «Шквала» разработчикам удалось устранить этот недостаток — в том числе посредством поворота вектора тяги, — но пока эти слухи не подтвердились. Есть и вторая серьёзная проблема: эта торпеда должна постоянно находиться внутри газового пузыря, чтобы избежать внезапного сопротивления воды и возможных неисправностей, которые могут существенно ограничить маневренность этого оружия, — это ещё один компромисс, на который советские инженеры были готовы пойти ради невероятной скорости «Шквала».

Как заключает издание, сегодня будущее технологии суперкавитационных торпед остаётся неопределённым. В начале 2000-х годов немецкий производитель Diehl-BGT работал над созданием гибридной суперкавитационной торпеды подводного и надводного запуска, но дальше создания прототипа дело так и не пошло. Некоторое время назад стало известно, что РФ начала работу над новой суперкавитационной торпедой «Хищник», которая должна заменить собой «Шквал». Как и программа «Шквал», программа разработки «Хищника» держится в строжайшем секрете. В настоящее время неизвестно, насколько далеко зашла программа по разработке и производству «Хищника», и неясно, какие российские подлодки будут оснащены этой новой торпедой.