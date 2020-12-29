 

Focus – второй Ишгль предопределён — Австрия открыла горнолыжные курорты

29.12.2020, 4:18, Новости дня
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Германия, Италия и Франция выступили против открытия горнолыжных курортов этой зимой, однако Австрия предпочла пойти своим путём, пишет немецкий журнал Focus. Несмотря на введённый в стране третий локдаун, страна открыла горнолыжные склоны, и на них хлынули туристы, не соблюдающие социальную дистанцию и другие коронавирусные ограничения — поэтому второй Ишгль предрешён.


Reuters

Австрия переживает третий локдаун, но на горнолыжных курортах не соблюдаются введённые в связи с коронавирусом правила и социальная дистанция, пишет немецкий журнал Focus Online.

Несмотря на третий локдаун и значительно возросшее число заражений, Австрия открыла свои горнолыжные курорты. Однако из-за огромного наплыва отдыхающих уже спустя несколько дней во многих местах на горных вершинах пришлось нажать на тормоз, подчёркивает издание. На выходных была хорошая солнечная погода, и местами на дорогах наблюдались такие пробки, что в некоторые горнолыжные районы было не добраться. Люди толпились у подъёмников, и о соблюдении социальной дистанции и правил гигиены не было и речи.

Особенно сильно это «лыжное безумие» проявилось в Каринтии и Земмеринге. Несколько горнолыжных курортов в этих областях в воскресенье остались закрытыми, потому что наплыв в субботу был слишком высок. Другие места отдыха к полудню воскресенья снова были полностью заняты туристами, парковки оказались перегружены уже к 9:30 утра.

Посреди пандемии коронавируса и третьего локдауна в Австрии, этот лыжный хаос в стране вызывает возмущение, отмечает немецкий журнал. В Земмеринге закрыли курорт Родельвизен, потому что массы людей больше не поддавались контролю. «Поздравляю господина министра спорта, Ишгль-2 предрешён», — написал один из пользователей Twitter, раскритиковавший австрийскую политику канцлера Курца и вице-канцлера Вернера Коглера, возглавляющего также министерство искусства, культуры, спорта и юстиции.

Открытие австрийских горнолыжных курортов вызвало у многих непонимание, и пользователи Twitter призывают власти сделать выводы. Некоторые из них подчёркивают противоречивость между массовым наплывом отдыхающих в горнолыжных регионах страны и действующими ограничениями в связи с коронавирусом. «Но со вчерашнего дня до 18 января нельзя навещать дедушек и бабушек (если нет необходимости в их снабжении), а на встречу с родителями нельзя брать свою вторую половинку», — отметил один из пользователей соцсети.

Ещё в конце ноября канцлер Курц с его позицией по этому вопросу оказался в Европе, по большому счёту, одинок. Австрия ещё тогда заявила, что горнолыжные курорты должны продолжить свою работу. Германия, Италия и Франция считали иначе. Для предотвращения «нового Ишгля» многие альпийские страны призывали к общему европейскому решению о постепенном открытии горнолыжных областей.

На Рождество и Новый год горные склоны должны были оставаться закрыты для туристов, призывали из Италии, Германии и Франции. Однако канцлер Курц высказался против общей европейской стратегии и подчеркнул, что горнолыжный туризм зависит от показателей заражаемости в Австрии. При этом страна надеялась снизить их за счёт жёсткого карантина и массового тестирования. Теперь в Австрии введён третий локдаун, и что делает Курц? Открывает горнолыжные курорты, подчёркивает Focus.

Несмотря на общий запрет на выход из дома, кататься на лыжах в Австрии не запрещено. Национальный спорт выигрывает от особого урегулирования. Отдыхающие могут пользоваться подъёмниками и канатными дорогами, при этом необходимо соблюдать социальную дистанцию как минимум в один метр. Подъёмники могут быть загружены не более, чем на 50%, а пассажиры обязаны носить маски. Однако отдыхающие из Германии и других стран даже не рассматривают возможность посещения австрийских горнолыжных курортов. Те, кто въезжает в страну, должны пройти как минимум пятидневный карантин.

Многие сравнивают нынешнюю ситуацию на горнолыжных курортах Австрии со вторым Ишглем, ставшим очагом коронавируса весной. «Наконец снова Ишгль», — саркастически прокомментировал один из пользователей Twitter. Как напоминает издание, тогда в Австрии заразились коронавирусом, по меньшей мере, 11 тыс. граждан ЕС. Этой зимой Ишгль откроет свои склоны не раньше января, отмечает Focus Online.



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