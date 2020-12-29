 

На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию для населения

29.12.2020, 4:16, Новости дня
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Правительство Украины на внеочередном заседании отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с 1 января. Теперь первые 100 кВт будут также стоить 1,68 гривны (4,37 рубля) за кВт/ч вместо 0,9 гривны (2,34 рубля) за кВт/ч.

На заседании кабмина, которое транслировалось в Youtube, с такой инициативой выступил новоназначенный и. о. министра энергетики Юрий Витренко, занимавший ранее пост исполнительного директора «Нафтогаза Украины», передает ТАСС.

«Проект минэнерго по спецобязательствам на рынке электроэнергии предусматривает продление с 1 января по 31 марта 2021 года спецобязательств, установление на период до 31 марта фиксированной цены для бытовых потребителей в размере 1,68 гривны кВ/ч с НДС», – представил проект решения Витренко.

Члены правительства поддержали проект постановления, отменив тем самым льготный тариф.

Ранее директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что новый локдаун и резкое повышением цен на услуги ЖКХ приведет к коллапсу платежеспособности бизнеса и граждан страны.



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