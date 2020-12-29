Мнение: А бывает мир без цензуры?

29.12.2020, 4:10, Разное

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Из Телеграма: “в начале фильма «Тот самый Мюнхгаузен», когда пастор приезжает к барону, их диалог заканчивается фразой Янковского «Так вы, служитель церкви, предлагаете мне жить во лжи?» — и всё, пастор уезжает на бричке в закат. Оказывается, при Брежневе сцена была длиннее: пастор говорил «Читал я вашу книгу, ну и чушь вы там несёте», на что Янковский отвечал «Я вашу тоже читал, она не лучше» — «Какую?» — «Библию!». А в 1990-е кусок про Библию вырезали, и с тех пор показывают без него. К слову, недавно (примерно в сороковой раз) смотрел по ТВ Pulp Fiction, сцена, где Траволта греет ложечку и вкалывает себе шприц, выглядит теперь так: он достает зажигалку, начинает играть сёрф, хоп — и он уже дома у Умы Турман”.

У меня уже сегодня на ФБ – на этот раз по доносу, “как положено” – снесла администрация ФБ текст “Подарок от Шахрина”. Обоснования, как обычно, не было – но, судя по всему, доносчик возбудился на употребленное там пару раз слово “хохлы”. И плевать, что это было даже не мое прямое высказывание, а, по сути, художественное произведение.

Тоска меня охватывает при всех подобных известиях. Черт, а можно мне где-нибудь мир, в котором нет цензуры в принципе? Или такого не бывает, и не в меру обидчивые и очень подозрительные идиоты правят бал везде, не так, так эдак? Я ведь вспоминаю – точно, было в “Мюнхаузене” про Библию, было! Я маленький был, помню…

Да и вот, кстати, диалог, как он был написан самим Гориным:

“В 1990-е годы из первой серии фильма “Тот Самый Мюнхгаузен” была изъята часть диалога пастора с Мюнхгаузеном. После слов Мюнхгаузена «Вы, служитель церкви, предлагаете мне жить во лжи?» теперь показывается, как пастор уезжает в бричке. Ранее после упомянутой фразы Мюнхгаузена между ним и пастором продолжался разговор, в котором, в частности, была и такая фраза пастора: «Я читал … вашу книжку… Что за чушь вы там насочиняли!». Барон отвечает: «Я читал вашу — она не лучше». Пастор: «Какую?» Барон: «Библию».

И действительно. В книге есть шикарнейший диалог:

– Что ж тут советовать?… Живите, как жили. Но по людским и церковным законам вашей женой будет по-прежнему считаться та женщина, которая вам уже не жена.

– Бред! – искренне возмутился Мюнхгаузен. – Вы, служитель церкви, предлагаете мне жить во лжи?

– Странно, что вас это пугает, – пастор вскарабкался в бричку. – По-моему, ложь – ваша стихия!

– Я всегда говорю только правду! – Мюнхгаузен невозмутимо уселся рядом с пастором.

Лошадь помчала рысью.

– Хватит валять дурака! Вы погрязли во вранье, вы купаетесь в нем, как в луже… – пастора мучила одышка, и он яростно погонял лошадь. – Это грех!

– Вы думаете?

– Я читал вашу книжку!

– И что же?

– Что за чушь вы там насочиняли!

– Я читал вашу – она не лучше.

– Какую?

– Библию.

– О Боже! – Пастор натянул вожжи. Бричка встала как вкопанная.

– Там, знаете, тоже много сомнительных вещей… Сотворение Евы из ребра… Или возьмем всю историю с Ноевым ковчегом.

– Не сметь! – заорал пастор и спрыгнул на землю. – Эти чудеса сотворил Бог!

– А чем же я-то хуже! – Мюнхгаузен выпрыгнул из брички и уже стоял рядом с пастором. – Бог, как известно, создал человека по своему образу и подобию!

– Не всех! – Пастор стукнул кулаком по бричке.

– Вижу! – Барон тоже стукнул кулаком по бричке. – Создавая вас, он, очевидно, отвлекся от первоисточника!

То ли от этих слов, то ли от стука лошади заржали и рванулись вперед с пустой бричкой. Пастор побежал за ними.

– Вы… Вы… чудовище! – кричал пастор, на бегу оглядываясь. – Проклинаю вас! И ничему не верю! Слышите? Ничему! Все – ложь! И ваши книги, и ваши утки, все – обман! Ничего этого не было!

Мюнхгаузен грустно улыбнулся и пошел в обратную сторону.”

Найти вырезанную сцену на Ютубе не удалось. Хотя – давайте посмотрим диалог с пастором из фильма. В самом конце – отчетливо видно, где поработали ножницы цензора! Видите, где расстаются барон и пастор?! Прямо зияет ДЫРА! Эх…