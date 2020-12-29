Мнение: Про «иностранных агентов»

29.12.2020, 3:52, Разное

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Минюст России включил в реестр СМИ-«иноагентов» пять физических лиц. Это правозащитник Лев Пономарев, журналисты Людмила Савицкая, Сергей Маркелов и Денис Камалягин, петербургская художница Дарья Апахончич…

В свое время, принятие закона о признании физлиц «иностранными агентами» обосновывалось «недопущением иностранного вмешательства в дела России». Закон предполагает запрет для граждан, признанных «иноагентами», занимать государственные и муниципальные должности, а сами включенные в реестр иноагентов физлица должны подать заявление о включении их в специальный список и отчитываться в Минюст о своей деятельности.



Не думаю, что пять физических лиц, включенных в реестр, – это последние россияне, включенные в этот самый список. Боюсь, что этот список «иностранных агентов» будет быстро расширяеться. А там, глядишь, включенных в список заставят носить нашивки и на спине, и на груди…

Куда катимся?

Фото отсюда