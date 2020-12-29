Мнение: «Украинцы, валите отсюда»: поляки нападают на заробитчан

29.12.2020, 3:46, Разное

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Забористая подборка уголовных дел посвященных конфликтам поляков с украинскими гастарбайтерами и бандеровцами.

Украинцы, валите отсюда»: поляки нападают на заробитчан

Польские СМИ с завидным постоянством продолжают сообщать о нападках на заробитчан на почве национальной принадлежности. Вот лишь некоторые истории, опубликованные на страницах польских интернет-изданий в течение последних трех месяцев.

Угрожали украинцу смертью

В городе Ополе начался судебный процесс над двумя поляками, которые в нетрезвом виде оскорбляли украинца и угрожали ему смертью на почве национальной принадлежности. Инцидент произошел около года назад. В бар на площади Свободы вошли двое мужчин: 37-летний Кшиштоф М. и 38-летний Филипп В.; они сели и заказали выпивку. Когда спиртное было выпито, посетители встали и захотели покинуть заведение.

— Они сказали бармену, что заказ оплатят завтра. На это он, конечно, не согласился, — объясняет пресс-секретарь из окружного суда в Ополе.

Между мужчинами произошел обмен мнениями, и вскоре завязалась ссора. Один из обвиняемых спросил бармена, не с Украины ли он родом.

Когда тот ответил утвердительно, посетитель закричал, что убьет его. При этом второй из обвиняемых публично оскорблял бармена из-за его национальной принадлежности в присутствии других клиентов.

Парочка вела себя так агрессивно, что персоналу пришлось вызвать полицию.

Опольская прокуратура после допроса свидетелей и просмотра записей камер видеонаблюдения предъявила мужчинам обвинения в оскорблении в связи с национальной принадлежностью и угрозой лишения жизни. Обвиняемые с самого начала не признают свою вину. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

«Украинцы, валите отсюда»

В городе Торуни прошло судебное разбирательство по поводу избиения группы иностранцев местными жителями в феврале этого года. Ночью иностранцы (украинцы, белорус и россиянин) стояли на улице и мирно беседовали. Проходящим мимо Шимону Л. и несовершеннолетнему Оскару Ш. не понравилась иностранная речь, и они стали цепляться к беседующим. В какой-то момент Шимон Л. заметил стоящую неподалеку, перед театром, группу своих друзей. Все были в состоянии алкогольного опьянения. Он позвал их «прийти на помощь с украинцами».

Подвыпивших молодчиков не пришлось долго ждать. Они двинулись «на помощь» и напали. Били пострадавших кулаками по лицу и телу, пинали, толкали.

При этом они кричали, используя нецензурную брань: «Гребаные украинцы, вы не поляки! Валите отсюда!»

Удары были настолько сильными, что один из потерпевших получил серьезные травмы лица, включая перелом глазницы. Еще одному повредили ногу и область уха. После этого преступники скрылись.Позже нападавшие, кроме Шимона Л., были задержаны. Всем им предъявлены обвинения за избиение по национальному признаку и грозят различные сроки лишения свободы.

Язык ненависти в интернете

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения сообщает о предъявлении обвинений жителю города Ольштына, который, используя нецензурные выражения, оскорблял украинцев на своей странице в Facebook.

— Гребаные украинские ку***вы, вы должны мыть наши туалеты, гребаные животные, — в частности, написал он на своей странице.

Мужчина думал, что останется анонимом, однако Центр мониторинга смог быстро установить его личность и подал против него обвинения в суд по 257 статье Уголовного кодекса, которая предусматривает до 3 лет лишения свободы за оскорбления из-за этнической принадлежности.

Центр мониторинга информирует, что обвинения по этой статье также были предъявлены Йолянте Ц. проживающей в городе Плоцке. Женщина тоже оскорбляла украинцев в интернете.

— «Подлые хитрые крысы», «менталитет у этих резунов такой же, как у их предков с Волыни!», «наркоманы, пьяницы и шлюхи. Они не уважают поляков, они делают вид, что работают, они предпочитают работать проститутками, лишь бы повеселиться… такова правда. Из вас работники никакие (…) постоянно претензии, что работы много, а платят мало! Дикари!» — вот некоторые из терминов, которыми она описывала граждан Украины

Свои высказывания она в том числе направила украинке, пытающейся спорить с ней и объяснять, что та использует необоснованные стереотипы. Это только вызвало еще больший гнев Йолянты Ц. и последующие оскорбления.

«Полька должна сидеть, а украинка стоять»

Во Вроцлаве состоялся суд над двумя поляками, которые в феврале этого года оскорбляли украинку на почве национальной принадлежности в поезде, следовавшем из Перемышля во Вроцлав.

Украинка Ольга Г. возвращалась во Вроцлав. У нее был купленный билет с сидячим местом. Но железная дорога подала не тот вагон, и сидячие места закончились. Кондуктор попытался решить проблему. Он нашел женщину, у которой не было выкупленного сидячего места, и попросил ее встать. Та объяснила, что беременна. Потом кто-то другой уступил ей, и так нашлось место для обеих пассажирок.

За происходящим наблюдал Адриан К., который заявил, что беременная женщина требует лучшего обращения, чем украинка. Когда услышал от кондуктора, что это зависит от билета, стал вульгарно высказываться в адрес «украинских ку***в и шлюх». Потом сказал, что полька будет сидеть, а украинка стоять.

Кондуктор проверил билет и велел тому возвращаться в вагон, где было его место.

Мужчина ушел, но через некоторое время вернулся с коллегой Мачеем П., показал ему Ольгу с комментарием, что «эта украинская ку***ва сидит». Начались очередные оскорбления и угрозы. Адриан начал говорить, что убьет Ольгу, как только они доберутся до Вроцлава. Другой из мужчин тоже вульгарно обзывал ее, говоря, что та должна «сваливать на Украину».

Оскорбленная и испуганная женщина сфотографировала Адриана на телефон, после чего вызвала полицию, которая задержала мужчин на следующей остановке.

В итоге суд вынес приговор. Оба обвиняемых признали свою вину, хотя и утверждали, что Ольга начала оскорблять мать одного из них. Адриан К. приговорен к 6 месяцам заключения. Мужчины также обязаны выплатить штраф и компенсации в пользу потерпевшей.

Приговор главе фонда «Мы помним Волынь»

Недавно большой резонанс в Польше вызвал приговор суда в отношении Катажины Соколовской, главы фонда Wołyń Pamiętamy («Мы помним Волынь»). Соколовская активно занимается организацией акций, напоминающих полякам о геноциде, совершенном украинскими националистами на Волыни и в Восточной Малопольше.

В частности, за счет фонда на автотрассах были установлены билборды, информирующие об украинском геноциде в отношении граждан II Речи Посполитой, кроме того, в нескольких городах разъезжали рекламомобили с щитами с аналогичным содержанием.

А летом этого года фонд написал петицию «Стоп акции "Пламя Братства", требующую запретить проведение в Польше этого мероприятия в честь солдат Петлюры, так как, по мнению авторов петиции, с украинской стороны в ней принимают участие «бандеровские организации, поклоняющиеся палачам польского народа».

Естественно, что подобная деятельность очень не нравится украинскому пробандеровскому лобби в Польше, которое начало подавать против главы фонда судебные иски за «язык ненависти» в отношении украинцев. Объединение украинцев Польши воспользовалось тем, что Соколовская в сети очень эмоционально реагирует на украинскую историческую политику и использует в отношении украинцев эпитеты, которые можно расценивать как оскорбление на национальной почве.

Окружной суд Варшавы-Мокотув по ходатайству Объединения украинцев в Польше и нескольких частных лиц предъявил женщине 15 обвинений — все за разжигание ненависти, оскорбления из-за этнической принадлежности и ненависть к украинской общине.

В начале декабря суд признал Соколовскую виновной и приговорил ее к окончательному наказанию в виде 2 лет ограничения свободы с обязательством выполнять общественные работы по 40 часов в месяц.

В приговоре приводятся слова и выражения, которые Соколовская использовала в отношении украинцев: х***хлы, укры, украинская падаль, проклятое/тупое/подлое/варварское/психически больное племя.

Приговор главе фонда «Мы помним Волынь» вызвал возмущение польских националистов и всех антибандеровски настроенных поляков. Примечательно, что в другой ситуации польский суд отказал в возбуждении дела против находящегося в стране украинца, который на своей странице в Facebook прославлял Степана Бандеру и писал, что «польские националисты — это е***аная падаль, с которой нельзя дискутировать, только нужно в нее стрелять».

На фоне истории с Соколовской данный отказ в возбуждении дела частью польского общества был воспринят как издевательство над здравым смыслом.

Подобные двойные стандарты польских судов явно не способствуют улучшению отношений между поляками и украинцами в стране и толкают местных жителей на силовое решение возникающих проблем, создавая почву для новых конфликтов.

Сергей Широколобов

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20201228-ukraintsy-valite-otsyuda-polyaki-napadayut-na-zarobitchan/ – цинк

Особенно улыбнула полемика на тему чистки сортиров. Забавно слышать про это именно от поляков, учитывая их репутацию в этом вопросе.