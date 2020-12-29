Мнение: О шокирующем голоде в сегодняшней Америке

29.12.2020, 3:44, Разное

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Фото © Reuters.

Россияне пребывают в шоке. Оказывается, процветающая Америка охвачена кризисом голода – и это не киселёвская пропаганда, а самые, что ни есть, объективные сообщения американских #СМИ. Из которых следует, что порядка 50 млн граждан Соединённых Штатов столкнулись с нехваткой еды из-за падения жизненного уровня вследствие пандемии CoVID-19. Большинство из них выстраиваются в очередь за бесплатными продуктами от благотворительных организаций, некоторые роются в мусорных контейнерах и почти у всех отсутствует уверенность, что завтра смогут найти себе достаточно еды для пропитания.

На этом фоне резкое подорожание в России подсолнечного масла, сахара и ещё десятка различных продуктов питания выглядит совсем лёгкой неприятностью. Тем более, что российский президент Владимир #Путин уже грозно нахмурил брови в сторону главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Тут, конечно, нужно понимать, что в #США понимают под голодом. Или, точнее, под отсутствием продовольственной безопасности (food incecurity), которую принято, немного сгущая краски, простодушно называть голодом. А понимается под этим термином отсутствие постоянного доступа к достаточному и сбалансированному рациону питания с необходимой калорийностью и пищевой ценностью, отвечающему предпочтениям индивида. Иными словами, если человек предпочитает с точки зрения своих пищевых привычек сочный стейк с овощами на гриле, но вынужден перебиваться гамбургером и колой, у него с продовольственной #безопасностью – проблемы.

Ну да, в богатой стране свои представления о голоде. С другой стороны, благотворительная раздача продуктов питания там вполне традиционна. И бомжи тоже есть.

А что в России, кстати?

По данным ВЦИОМ, треть населения России находится в положении, близком к казарменному, когда все деньги уходят на продукты питания, либо денег едва хватает даже на еду. В ходе опроса, который проводился среди граждан старше 18 лет, 28% респондентов заявили, что их дохода «хватает только на продукты». Еще 6% сообщили, что на покупку продовольствия «едва хватает» денег.

И тут тоже нужно понимать, что «едва хватает денег» в переводе с русского на русский означает жизнь впроголодь на макарошках. А «хватает только на продукты», скорее всего, значит очень дешёвый и несбалансированный рацион питания, когда калорийность обеспечивается жирами да быстрыми углеводами. Ну и об изобилии суррогатов на основе пальмового масла и прочей дряни в российских магазинах забывать не следует.

То есть, треть, а то и более россиян живут – по американским меркам – в условиях голода.

Но почему патриотов больше волнует голод в Америке, чем #бедность в России?