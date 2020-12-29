В Британии назвали коронавирус самым большим ударом по психике со времен войны

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29.12.2020, 3:24, Новости дня
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Угроза влияния пандемии коронавируса на психику людей, возможно, самая большая со времен Втором мировой войны, негативные последствия могут длиться до нескольких лет, считает президент британского Королевского колледжа психиатров Эдриан Джеймс.

Эксперт перечислил комплекс факторов, которые влияют на психику: собственная болезнь, болезнь и смерть близких, а также социальные и экономические последствия. «(…) Оно (влияние на психику – прим. ВЗГЛЯД) не прекратится, когда вирус будет под контролем и в больнице останется мало людей», – передает РИА «Новости» слова доктора, которого цитирует газета Guardian.

Он также сообщил, что после первого локдауна весной к психологам и психотерапевтам в Великобритании стало поступать гораздо больше обращений. По мнению Джеймса, необходимо сделать психиатрические услуги более доступными для населения, а также увеличить поддержку уязвимых категорий граждан. Особенно тяжело будет людям старшего поколения, которые были вынуждены долгое время провести на самозоляции. Возможно, после спада пандемии им будет сложно восстанавливать социальные связи, предположил специалист.

Ранее Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса назвал коронавирус причиной эпидемии психических расстройств. Как выяснилось, больные COVID-19 чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, бессонницей и деменцией. Кроме того, оказалось, что люди, имеющие психические расстройства, имеют более высокий риск заражения коронавирусом. Йолкен отмечал, что это совпадает с выводами других ученых, исследовавших базы данных об оказании медпомощи.



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