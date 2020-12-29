ВОЗ предсказала новые мутации коронавируса

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29.12.2020, 3:24, Новости дня
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Мутация коронавируса продолжится и в дальнейшем, уверена эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

«Мутация – это естественный процесс. На самом вирусе это особенно не сказывается, однако нам необходимо продолжать изучать эти варианты, в том числе с точки зрения потенциала передачи», – цитирует ТАСС эксперта. 

Ван Керкхове заверила, что в организации есть свои группы специалистов, которые проводят изучение новых вариантов коронавируса, и в ближайшее время будут получены результаты их работы.

Напомним, в Британии выявили мутировавший штамм коронавируса. Новый вариант коронавируса может быть на 70% более заразен обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Новый штамм становится доминирующим. В Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе на него теперь приходится большинство новых случаев заражения. Это вынуждает власти принимать жесткие меры, направленные на борьбу с инфекцией. В то же время более 70 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией.

Между тем, в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.



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