 

Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США

29.12.2020, 3:24, Новости дня
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Члены Палаты представителей Конгресса США смогли преодолеть вето, которое глава американского государства Дональд Трамп наложил на проект оборонного бюджета.

Для преодоления вето в Палате представителей было необходимо получить две трети голосов ее членов. Далее голосование пройдет в Сенате. Сенат соберется 29 декабря, передают РИА «Новости» и ТАСС.

24 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет США. Трамп требовал снять с технологических компаний защиту от исков, отменить обязательное переименование военных объектов, названных в честь деятелей Конфедеративных Штатов Америки, а также раскритиковал положения, противоречащие его политике по возвращению домой военных США, которые находятся за границей.

Напомним, проект бюджета предусматривает санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400.



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