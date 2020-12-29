Проведена квантовая телепортация на расстояние 44 километра

29.12.2020, 3:22, Новости дня

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Предыдущий эксперимент такого типа провели исследователи из Университета Калгари. Тогда, правда, расстояние для телепортации составило 6 километров. Поэтому нынешние 44 км – это настоящий мировой рекорд.

Не вдаваясь в подробности технологии квантовой телепортации, отметим, что для современной науки это очень сложная задача. Каждый удачный эксперимент воспринимается как настоящее открытие, уточняют ученые.

В данном случае над экспериментом работала международная группа ученых. По их словам, сложнее всего было поддерживать стабильность частиц, которые они телепортировали через оптические сети. Но самое главное, что работа завершилась удачно, а это означает, что можно приступать к следующему этапу исследований.