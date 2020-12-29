Названы десять самых важных исследований уходящего года

29.12.2020, 3:22, Новости дня

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Аналитики платформы EurekAlert! составили список Топ-10 лучших научных исследований уходящего года. Первое место заняла группа ученых, представляющая Калифорнийский университет (США), которой удалось доказать, что употребление в пищу популярного масла вызывает генетические изменения и влияет на мозг.

На втором и третьем местах оказались ученые из разных стран, которым удалось быстрее других получить вакцину от COVID-19. Четвертое место – за швейцарскими исследователями, успешно работавшими над лечением болезни Альцгеймера.

Тема коронавируса появляется и в других пунктах списка Топ-10, вместе с ней находим успехи в исследовании животного мира, в области медицины, археологии, палеонтологии и пр.