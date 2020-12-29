Обнаружены следы древнего цунами, уничтожившего целое поселение

29.12.2020, 3:22, Новости дня

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Во время раскопок в районе города Тель-Дор, расположенного в северо-западной части Израиля, ученые из Калифорнийского университета обнаружили следы древнего цунами, ударившего по побережью Средиземного моря примерно десять тысяч лет назад.

Собранная информация позволила создать компьютерную модель данного катастрофического события. Как оказалось, высота приливной волны составляла до 40 метров, что позволило мгновенно смыть прибрежное поселение людей.

По предварительным оценкам, вода прошла вглубь суши где-то на полтора, а где-то и на три с половиной километра. До сих пор считалось, что землетрясения и оползни в Средиземном море не могут создать волну, которая пройдет по суше далее чем на 300 метров.