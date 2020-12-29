 

Обнаружены следы древнего цунами, уничтожившего целое поселение

29.12.2020, 3:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Во время раскопок в районе города Тель-Дор, расположенного в северо-западной части Израиля, ученые из Калифорнийского университета обнаружили следы древнего цунами, ударившего по побережью Средиземного моря примерно десять тысяч лет назад.

Собранная информация позволила создать компьютерную модель данного катастрофического события. Как оказалось, высота приливной волны составляла до 40 метров, что позволило мгновенно смыть прибрежное поселение людей.

По предварительным оценкам, вода прошла вглубь суши где-то на полтора, а где-то и на три с половиной километра. До сих пор считалось, что землетрясения и оползни в Средиземном море не могут создать волну, которая пройдет по суше далее чем на 300 метров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Российские и европейские пользователи не смогли зайти в Telegram

01.10 / Армения заявила о гибели 1280 азербайджанских военных в Карабахе

31.07 / Суд смягчил Черновол меру пресечения

20.10 / США не признали Белоруссию рыночной экономикой

07.07 / Решение АМКУ оштрафовать табачных производителей нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС – эксперт

27.06 / В СПЧ заявили об отсутствии серьезных нарушений на голосовании

15.08 / Мишустин указал «глубинную причину» нежелания молодежи ехать на Камчатку

15.07 / Голикова сказала, сколько средств потратили на лечение коронавируса в России

27.06 / Российские противолодочные самолеты пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

11.07 / Кудрин призвал правительство действовать решительнее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска