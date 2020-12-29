Мнение: И по настоящему спою новую песню (с)

29.12.2020, 3:18, Разное

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Конечно, старперской братии, которая окопалась в моем блоге и к тому ж непрерывно корчит из себя снобов – тонких ценителей искусства (забывая добавлять – советского), все это не в коня корм; ну да и бог с вами, дорогие мои пожилые друзья. Я, однако, не могу не выложить необычный опыт ребят-ютубурят с кинофильского канала “Киноогонь”, на который я уже года два подписан и которых нежно люблю. Ребята расширяют навыки и сподобились наряду со своей кинокритикой еще и снять натуральный КЛИП на песню некой никому не известной группы – и это у них тоже получилось классно, грех не расшарить. Да и песенка, паче чаяния, оказалась вполне себе ничего.

В общем, молодцы! Это вам не Моргенштерн какой-нибудь, прости господи, и даже на Клава, боже упаси, Кока. ВЕЩЬ! Лайк, шер, репост приветствуются!

“Киноогонь” вообще классные. Там у них, как я понял, парочка выпускников с журфака МГУ, один – экономист из ГАУ (бывший МИУ), и девушка тоже из какого-то хитрого ВУЗа (какого, забыл). Всем по 22-23 года, канал ваяют уже года три.