 

Мнение: Марш Мстителей

29.12.2020, 2:54, Разное
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Марш противников партии МАС в Ла-Пасе.
Один из пока еще не арестованных или бежавших министров хунты, одел своих немногочисленных сторонников в костюмы героев комиксов и объявил, что "Боливийские Мстители повергнут социалистического Таноса". Сам организатор марша Иван Ариас (бывший министр общественных работ) выступил в роли "Капитана Америка", что не удивительно, учитывая заказчиков фашистского переворота 2019-го года.


Капитан Америка с нами!


Социалистический Танос – уходи!

Если вы думаете, что это разовая акция, то нет. Данный персонаж ранее уже пытался управлять министерством с использованием кукол героев комиксов.


На примере детских игрушек, он на пресс-конференции объяснял, что в силах хунты и ее сторонников, "Дать власть Мстителям или Таносу".


Министр поясняет за коронавирус.


Объяснение политики правительства для самых маленьких.

Тут наверное уже не тюрьма нужна, а карательная психиатрия.
С такими министрами, нет ничего удивительного в катастрофическом провале боливийской хунты.

PS. Кстати, в рамках того розового мира, где живет этот персонаж, получается, что жители Боливии проголосовали против "Капитана Америка". Зло торжествует!

Источник: Colonel Cassad



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