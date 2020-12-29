Эксперт рассказал о последствиях COVID-19 для человека

29.12.2020, 2:40, Новости дня

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Осложнения коронавирусной болезни COVID-19 для человека могут быть как короткими, так и долговременными. Об этом в интервью агентству “РБК-Украина”, обнародованном 28 декабря, заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

“Этот вирус и заболевание, которое он вызывает, может быть мультиорганным, может бить по разным органам. Он может приводить к осложнениям совершенно разной степени – от легких до более сложных, а иногда и к летальным. Оно может поражать центральную нервную систему, то есть сказываться на памяти, на поведении, вызывать симптомы, похожие на инсульт, бить по сердцу, вызывать заболевание, похожее на инфаркт миокарда, и приводить к смерти. Примерно треть людей имеет осложнения с нервной системой – центральной или периферической. Примерно у трети происходит активация системы гемостаза, поэтому могут возникать многочисленные тромбозы, в частности легких. Может быть сложное воспаление легких, может бить по почкам”, – рассказал Комисаренко.

Он отметил, что его товарищу, который лечился от тяжелого течения COVID-19 в Германии, пришлось после осложнения удалить одну почку.

Отвечая на вопрос журналиста, с чем могут быть связаны суициды больных COVID-19, академик пояснил, что это происходит в том случае, если вирус влияет на центральную нервную систему.

“Это может быть депрессия, это может быть потеря сознания”, – добавил Комисаренко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине на утро 28 декабря подтвердили 1,03 млн случаев COVID-19 (за последние сутки – 4,3 тыс.), умерло 17,8 тыс. пациентов, выздоровело 665,7 тыс.