Боррель обвинил российские СМИ в дезинформации для продажи своей вакцины

29.12.2020, 2:40, Новости дня

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Российские СМИ распространяют ложную информацию о европейских и американских вакцинах от коронавируса в странах, где Россия намеревается продавать свою вакцину. Об этом в своем блоге 28 декабря написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

“Во время “инфодемии” COVID-19 мы увидели, насколько широким и насколько разрушительным может быть иностранное вмешательство и дезинформация для нашей безопасности, нашей демократии и нашего общества. Решение проблемы дезинформации – насущная необходимость… Западные разработчики вакцин открыто высмеиваются российскими СМИ, контролируемыми государством, что в некоторых случаях приводило к абсурдным заявлениям о том, что вакцины превратят людей в обезьян”, – отметил Боррель.

Он отметил, что в условиях пандемии коронавируса любая попытка вызвать необоснованные сомнения угрожает общественному здоровью. “Террористические организации, такие как ИГИЛ, также использовали неразбериху в ситуации с короной для распространения своей собственной пропаганды”, – подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель подчеркнул, что преднамеренное распространение ложной или вводящей в заблуждение информации – только часть проблемы.

“Во время пандемии борьба с дезинформацией использовалась авторитарными режимами в качестве предлога для ограничения основных прав, особенно свободы выражения мнений и свободы СМИ”, – добавил он.

Боррель призвал делать больше для борьбы с дезинформацией, чтобы противники Евросоюза “не использовали тактику с низкими издержками, низким уровнем риска и высокой наградой за нападения на наши общества и демократии”.

Reuters пишет, что Российский фонд прямых инвестиций, который отвечает за маркетинг вакцины “Спутник V” за рубежом, Минздрав России и Роскомнадзор не сразу ответили на запросы о комментариях.

Агентство также напомнило, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял журналистам, что российская вакцина более надежна, поскольку сделана на аденовирусе, обнаруженном у людей, по сравнению с вакциной AstraZeneca, созданной на основе аденовируса обезьян, клинические испытания которой были временно приостановлены в сентябре из-за необъяснимой болезни одного из испытуемых.

Вакцину “Спутник V” зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По его словам, одна из его дочерей сделала две прививки и чувствует себя нормально. При этом сам российский президент не прививался – как глава государства, он не может быть добровольцем в испытании вакцины, объяснял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российская вакцина подверглась сильной критике, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальные вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний.