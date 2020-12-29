Путин присвоил Векслеру звание заслуженного артиста России

29.12.2020, 2:32, Новости дня

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Президент Владимир Путин присвоил актеру Московского театра на Таганке Сергею Векслеру почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Госнаград также удостоены вице-президенты Российской академии наук Алексей Хохлов и Ирина Донник, а также заместитель президента РАН Владимир Иванов. «За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией» орденом Пирогова награждена академик Российской академии наук (РАН) Елена Голухова, – передает ТАСС, ссылаясь на указ президента.

Орденом Пирогова также награжден замглавы минздрава РФ Евгений Камкин, кроме того, несколько чиновников и сотрудников компаний удостоены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Послам РФ в Сирии и Узбекистане Александру Ефимову и Владимиру Тюрденеву будет вручен орден Почета за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу, а орден Дружбы – послу в Турции Алексею Ерхову.