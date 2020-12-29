Палата представителей США выполнила требование Трампа

29.12.2020, 2:32, Новости дня

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Палата представителей Конгресса США проголосовала за увеличение прямых выплат американцам в связи с коронавирусом. Этого требовал глава американского государства Дональд Трамп.

За то, чтобы поднять компенсации в рамках мер стимулирования экономики с 600 долларов до 2 тыс. долларов, проголосовали 275 членов Палаты представителей, против увеличения выплат проголосовали 134 конгрессмена, передает ТАСС.

В воскресенье Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября). В нем предусматривались выплаты в 600 долларов, но Трамп потребовал, чтобы после подписания бюджета Конгресс рассмотрел вопрос об увеличении выплат. 24 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет США.