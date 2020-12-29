Главный инфекционист предрек США «всплеск» COVID-19 после праздников

29.12.2020, 2:32, Новости дня

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После Рождества и Нового года США, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом, сообщил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

По его словам, «весьма вероятно», что после праздников США «столкнутся с постсезонным всплеском» COVID-19 – «всплеском после всплеска». Фаучи согласился с обеспокоенностью, которую выразил избранный президент страны Джо Байден в связи с тем, что ситуация «в последующие несколько недель» может стать хуже. Главный инфекционист США отметил, что добиться популяционного иммунитета можно будет при наличии устойчивости к вирусу у 80–85% жителей страны. Прежде говорилось о 70%, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 19 млн случаев COVID-19, умерли 333 тыс. пациентов с коронавирусом. Байден собрался применить закон военного времени для борьбы с коронавирусом. В Соединенных Штатах зафиксировали несколько случаев острой аллергической реакции на вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech.