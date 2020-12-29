Ученые рассказали, как собирать кукурузу по 100 центнеров с гектара

29.12.2020, 2:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Для того чтобы урожай кукурузы достигал 10 тонн с гектара, мало дождаться благоприятной погоды летом, утверждают ученые. Очень важную роль здесь играет правильно подготовленная почва.

Кукуруза растет лучше всего, когда земля насыщена правильными пропорциями фосфора, калия и азота. О них сообщает журнал AgroTimes. Превышение или занижение концентрации минералов ведет к ухудшению урожая.

Специалисты настаивают на четком соблюдении установленных норм. Ведь речь идет всего-то о массах в 100-200 миллиграммов на килограмм почвы. Ошибиться здесь нетрудно, но последствия скажутся на кармане фермера, уточняют ученые. Также они напоминают о необходимости правильного орошения в засушливых регионах.