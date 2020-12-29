Рядом с Венерой пролетел космический зонд Solar Orbiter

29.12.2020, 2:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Запущенный в космос зонд Solar Orbiter впервые пролетел мимо Венеры, сообщают представители американского и европейского аэрокосмических агентств. Собственно говоря, они и запустили аппарат для исследования второй планеты Солнечной системы и самой звезды.

По программе полета, аппарат должен совершить целую серию облетов Венеры и собрать важную информацию о соседней планете. В данном случае, зонд приблизился к Венере на расстояние в 7,5 тыс. километров.

С Земли была скорректирована траектория его полета, сообщают специалисты. Зонд также должен приблизиться к Солнцу после того, как сделает несколько петель вокруг Венеры. По словам специалистов, информация о Солнце интересует организаторов миссии даже больше, чем о Венере.