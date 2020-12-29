В Нэшвилле на Рождество взорвался дом на колесах. ФБР установило личность подозреваемого

29.12.2020, 1:48, Новости дня

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В американском городе Нэшвилл 25 декабря взорвался дом на колесах. Перед инцидентом из него звучало оповещение о том, что дом вскоре взорвется, сообщает телеканал CNN.

Сперва примерно в 5.30 по местному времени жители услышали выстрелы, из-за чего вызвали полицию. Затем правоохранители увидели и сам дом на колесах, из которого роботизированный женский голос вел отсчет до взрыва. Правоохранители, услышав это предупреждение, эвакуировали местных жителей.

В 6.30 дом взорвался, взрывная волна сбила с ног одного полицейского и временно оглушила другого, но серьезных травм никто не получил.

Из-за инцидента как минимум 41 коммерческое предприятие, расположенное поблизости, получило повреждения, еще одно здание частично обрушилось. По данным News Channel 5 из-за взрыва перестала работать сеть телекоммуникационной компании AT&T, возле дата-центра которой произошел взрыв.

Полиция Нэшвилла 28 декабря опубликовала в Twitter видеозапись момента взрыва.

This is video of Friday morning’s explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 28, 2020

Также 28 декабря ФБР в Twitter опубликовала фото предполагаемое владельца дома на колесах, им оказался Энтони Уорнер.

The #FBI and #ATF are seeking info concerning the owner of the RV, Anthony Quinn Warner, linked to the explosion in downtown Nashville on Friday morning. Recognize him? Call 1-800-CALL-FBI or submit tips online at https://t.co/hG6KFmQ7dG. @FBI @ATFHQ @ATFNashville pic.twitter.com/o8fqiHkATl — FBI Memphis (@FBIMemphis) December 28, 2020

Прокурор США по Центральному округу штата Теннесси Дональд Кокран на пресс-конференции заявил, что Уорнер находился в доме на колесах, когда тот взорвался, и погиб, сообщает The New York Times. Следователи считают, что он действовал в одиночку. Его опознали по останкам, которые нашли на месте происшествия. О причинах, почему Уорнер устроил взрыв, пока неизвестно.

Издание The New York Times выяснило, что подрывнику было 63 года, он работал специалистом по информационным технологиям. За три недели до взрыва он отправил электронное письмо одному из своих клиентов, в котором сообщил, что уходит на пенсию. Также мужчина начал раздавать свое имущество – сказал бывшей девушке, что у него рак, и отдал ей свою машину.