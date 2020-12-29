В Украине от коронавируса нужно вакцинировать около 30 млн человек – академик Комисаренко

29.12.2020, 1:48, Новости дня

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В Украине от коронавируса нужно вакцинировать около 30 млн человек. Об этом в интервью агентству “РБК-Украина”, обнародованном 28 декабря, заявил глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко.

“Я считаю, что надо было бы провакцинировать примерно 30 млн человек. К сожалению, у нас в Украине есть люди, которые выступают категорически против вакцин, что является крайне опасным и для них самих, и для их близких, и вообще для страны. Желательно, чтобы как можно больше людей провакцинировались. Во-вторых, нужно все же создать такие условия, чтобы большинство людей были нечувствительны к действию вируса – чтобы у них был активный иммунитет, чтобы их иммунная система имела соответствующую иммунную память. Но это будет зависеть как минимум от двух факторов: от состояния иммунитета человека и от качества вакцины. Я очень надеюсь, что у Украины будут высококачественные вакцины”, – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что процесс вакцинации нельзя растягивать, она должна быть завершена до конца 2021 года.

Комисаренко сказал, что пока невозможно предсказать, как долго будет работать иммунитет после вакцинации.

“Однако есть хорошие новости в том смысле, что вакцина, наверное, будет вызывать более мощный иммунитет, чем перенесенное заболевание. Хотя и перенесенное заболевание может вызвать иммунитет разной продолжительности. Вообще, считается, что чем тяжелее было течение заболевания, тем мощнее будет у человека иммунитет после выздоровления, потому что самая большая стимуляция иммунной системы была во время тяжелого заболевания. А у тех, кто перенес COVID-19 очень легко, возможно, иммунный ответ будет слабее”, – считает он.

По словам Комисаренко, имунизироваться нужно всем: и тем, кто перенес заболевание, и тем, кто не был инфицирован.

“В первую очередь надо все же иммунизировать тех людей, которые еще не болели. Потому что у тех, кто переболел, может еще быть определенный иммунитет, и они еще могут немного подождать, пока будут иммунизированы другие”, – пояснил он.

Комисаренко добавил, что вакцинация не должна быть обязательной, однако СМИ должны говорить о качестве вакцин, об их высокой эффективности и о том, что отсутствие иммунитета и иммунизации может привести к очень тяжелым последствиям.

“Потому что после перенесенной болезни могут быть осложнения, которые останутся в течение месяцев, а может, и в течение многих лет”, – добавил эксперт.

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач страны Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года.

В рамках COVAX Украина, скорее всего, получит вакцину компании AstraZeneca, но готова к хранению и транспортировке препаратов других фирм, рассказывал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, Минздрав также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. По словам Степанова, цель министерства – чтобы вакцинация началась “хотя бы с февраля”.

Минздрав определил девять приоритетных групп населения, которые получат прививки в первую очередь, речь идет примерно о 20 млн граждан, рассказывал Степанов. Это медицинские работники, военнослужащие, социальные работники и персонал заведений по уходу, люди старше 60 лет, работники сферы образования, сотрудники сферы государственной безопасности, пенитенциарных учреждений и учреждений исполнения наказаний и люди с хроническими заболеваниями вне зависимости от возраста.