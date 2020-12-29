Власти Москвы не стали запрещать прогулки в новогоднюю ночь

29.12.2020, 1:40, Новости дня

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Гулять по улицам Москвы в новогоднюю ночь разрешено, однако организованных массовых мероприятий не будет, сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, отметив, что развлекательные заведения столицы могут работать только до 23.00.

«Уличных развлечений у нас, к сожалению, – это первый [такой] Новый год, – не будет: ни каких-то массовых мероприятий [не будет], к сожалению, не будет фестивалей, в частности фестиваля «Путешествие в Рождество», не будет концертов. Но при этом гулять не воспрещается», – сказал Немерюк в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Он отметил, что рестораны и кафе в столице 31 декабря могут работать для посетителей только до 23.00 мск. «Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер, но самое главное, чтобы она заканчивалась в 23.00. Если это конкретная площадка, то там уже несколько другие требования и в обязательном порядке количество посетителей – не более 25% от вместимости зала», – добавил Немерюк.

Он также сообщил, что катки в Москве будут работать 31 декабря до 22.00 и возобновят свою работу 1 января по графику работы выходных, передает РИА «Новости».

Напомним, в Москве в заведениях общественного питания запретили обслуживание посетителей в ночное время, временно приостановили проведение культурных и развлекательных мероприятий. Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года. Также сообщалось, что власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям, в случае несоблюдения указа мэра о приостановке деятельности предусмотрен штраф.