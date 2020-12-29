 

Стало известно о задержании бывшего схимонаха Сергия в Свердловской области

29.12.2020, 1:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Лишенный сана схиигумен Сергий (Романов), который захватил Среднеуральский женский монастырь, задержан для дачи показаний, сообщил источник в правоохранительных органах Свердловской области.

Источник ТАСС сообщил, что в монастыре ведутся следственные мероприятия, «Романов задержан для допроса» в связи с видеороликом в Youtube, на котором призывает сподвижников «умереть за Россию». Источник также сообщил, что «на территории монастыря правоохранительные органы проводят обыски».

В ГУМВД по Свердловской области сообщили, что такой информацией не обладают. В СУСК региона от комментариев отказались. Телефон пресс-секретаря УФСБ по Свердловской области был недоступен, передает РИА «Новости».

За проповеди Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации. СМИ сообщали, что в 1986 году он был приговорен к 13 годам колонии за ограбление и убийство школьного учителя. После освобождения он ушел в монастырь.

Напомним, Романов проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса. Его лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / И целого миллиарда мало — CNN о намерении Китая пересчитать всех жителей Поднебесной

16.07 / Турция пообещала не раскрывать секреты С-400

31.07 / В МВД Крыма опровергли сообщения о стоящем на обочине трассы «Таврида» КамАЗе

17.07 / Топливо из накренившегося из-за шторма судна попало в Байкал

29.10 / Ереван сообщил о бомбежке ВВС Азербайджана города Мартакерт на севере Карабаха

26.12 / Business Insider – пандемия помогла — игровая индустрия обгоняет по доходам спорт и кино

20.12 / В мире: Украина пытается натравить дух Сталина на Россию

08.07 / В деле о золоте скифов поставили под сомнение объективность судьи

15.09 / Роскосмос опроверг отказ от сотрудничества с США в проекте по Венере

26.12 / Зеленский подписал законы о госбюджете и работе НАПК, в ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска