Стало известно о задержании бывшего схимонаха Сергия в Свердловской области

29.12.2020, 1:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Лишенный сана схиигумен Сергий (Романов), который захватил Среднеуральский женский монастырь, задержан для дачи показаний, сообщил источник в правоохранительных органах Свердловской области.

Источник ТАСС сообщил, что в монастыре ведутся следственные мероприятия, «Романов задержан для допроса» в связи с видеороликом в Youtube, на котором призывает сподвижников «умереть за Россию». Источник также сообщил, что «на территории монастыря правоохранительные органы проводят обыски».

В ГУМВД по Свердловской области сообщили, что такой информацией не обладают. В СУСК региона от комментариев отказались. Телефон пресс-секретаря УФСБ по Свердловской области был недоступен, передает РИА «Новости».

За проповеди Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации. СМИ сообщали, что в 1986 году он был приговорен к 13 годам колонии за ограбление и убийство школьного учителя. После освобождения он ушел в монастырь.

Напомним, Романов проклял тех, кто закрывает храмы во время коронавируса. Его лишили права проповедовать и публично высказываться. Позднее его лишили сана. Это решение было утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.