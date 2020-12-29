Ученые рассказали, от чего зависит здоровый сон

29.12.2020, 1:38, Новости дня

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Состояние кишечника в организме человека напрямую влияет на его самочувствие, утверждают ученые. Ряд исследований и экспериментов позволили доказать, что здоровый сон невозможен без здорового кишечника. Кроме того, именно проблемы с кишечной микробиотой чаще всего приводят к ощущению хронической усталости.

Итак, не нужны ни снотворные, ни что-то еще. Только здоровое питание поможет вам избавиться от дневной сонливости, но нормально засыпать тогда, когда настает пора ложиться в постель.

По словам автора исследований Масаси Янагисавы, ученые ранее доказали прямое влияние состояния кишечника на мозговую деятельность человека. Не трудно догадаться, как можно легко решить все проблемы, говорит ученый.