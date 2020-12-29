В Китае создадут исследовательский центр по нейтрализации углерода

29.12.2020, 1:38, Новости дня

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Представители академии наук в Китае сообщили о планах создания нового исследовательского центра, основной задачей которого будет создание технологий для нейтрализации окиси углерода.

Напомним, что в КНР уже работает Институт атмосферной физики, сотрудники которого долгое время занимаются проблемами нейтрализации углерода.

Однако новый исследовательский центр получит больше ресурсов и лучшее финансирование, что позволит эффективнее справляться с поставленными задачами. По предварительным прогнозам, технология очистки атмосферы от окиси углерода должна появиться между 2030 и 2060 году. Речь идет о разработке, которая позволит человечеству забыть о таких опасных явлениях, как парниковый эффект.