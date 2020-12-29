 

Семь украинцев полтора года не могут сойти с судна на стоянке в Китае

29.12.2020, 0:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экипаж судна New Orion, среди которого семь граждан Украины, почти полтора года не может сойти с судна, находящегося на стоянке в Китае. Об этом сообщила дочь одного из моряков Наталья Слободянюк-Цапура в Facebook и опубликовала видеообращение самих моряков.

Экипаж находится на борту судна без замены уже 18 месяцев, у них постоянные задержки с питанием и топливом. На борту находится сокращенный вдвое экипаж из девяти человек. Из них семь – граждане Украины, один – Грузии и один – России. Возраст моряков от 25 до 69 лет. Все проживают в Одессе и области.

По словам моряков, им от 9 до 16 месяцев уже не выплачивают зарплату, практически у всех членов уже истекли строки медицинского освидетельствования. Ни по одному из письменных запросов экипажа к представителям компании Vercania Holdings LTD, которая и владеет судном, нет никаких действий. А с 15 декабря они вообще перестали выходить на связь и отвечать на звонки моряков.

https://www.facebook.com/nataly.thapura/videos/4745200948887435/

Как рассказали телеканалу “1+1” в благотворительной организации “Ассоль”, которая помогает морякам, последние три года это судно является проблемным.

“Экипаж постоянно выбивает зарплату через суды, СМИ и так далее. Судовладелец на контакт не идет”, – рассказал представитель “Ассоль” Андрей Шевченко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Le Monde – белорусская оппозиция сменила тактику и разделилась

14.08 / Сотрудники метро Минска присоединились к забастовке

07.07 / Госдеп допустил возможность запрета приложения TikTok на территории США

25.06 / Наблюдатель рассказал о голосовании по поправкам в Конституцию на выездном участке

09.07 / Independent – и неонацисты, и исламисты — пандемию эксплуатируют радикалы всех мастей, предупреждают эксперты

09.09 / Колесникову перевели в статус подозреваемой по делу о захвате власти

30.09 / От Зеленского потребовали уволить Фокина

21.08 / США ввели санкции против 14 граждан Ирана

14.07 / ЕС отказался вводить санкции в отношении Китая

11.09 / Падение ВВП Украины замедлилось до 6,2% – Минэкономики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска