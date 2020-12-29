Анонсирован фильм о визите Путина в Сирию

29.12.2020, 0:48, Новости дня

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Канал «Россия-1» сообщил, что покажет документальный фильм Евгения Поддубного о визите главы российского государства Владимира Путина в Сирию.

Премьера запланирована на 7 января. В фильме обещают раскрыть, какие «легенды» обеспечивали визит и прикрывали маршрут передвижения Путина по Дамаску. В качестве основных «действующих лиц» фильма также указаны глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и другие.

«Насколько высока была вероятность угрозы безопасности первого лица государства в узких кварталах Старого города? Почему объектами для посещения были выбраны христианские святыни Дамаска?», – говорится в сообщении канала, который также обещал рассказать, «какое значение имела эта поездка не только для Сирии и Ближнего Востока, но и для России», передает ТАСС.

Путин посетил Дамаск в январе. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.