 

Анонсирован фильм о визите Путина в Сирию

29.12.2020, 0:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Канал «Россия-1» сообщил, что покажет документальный фильм Евгения Поддубного о визите главы российского государства Владимира Путина в Сирию.

Премьера запланирована на 7 января. В фильме обещают раскрыть, какие «легенды» обеспечивали визит и прикрывали маршрут передвижения Путина по Дамаску. В качестве основных «действующих лиц» фильма также указаны глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и другие.

«Насколько высока была вероятность угрозы безопасности первого лица государства в узких кварталах Старого города? Почему объектами для посещения были выбраны христианские святыни Дамаска?», – говорится в сообщении канала, который также обещал рассказать, «какое значение имела эта поездка не только для Сирии и Ближнего Востока, но и для России», передает ТАСС.

Путин посетил Дамаск в январе. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию мира

14.08 / Погребинский объяснил решение Лукашенко вернуть Москве 32 россиян

12.11 / В Киеве отреагировали на закрытие торгпредств РФ на Украине

03.08 / В Киевской области произошло лобовое столкновение BMW и Skoda. Один человек погиб, четверо – ранены

08.07 / Симоньян объяснила, как «прекратить истерику» вокруг дела Сафронова

05.08 / Германия отреагировала на просьбу Тихановской повлиять на Лукашенко

06.07 / Минэнерго США обвинило «экологическое лобби» в закрытии нефтепровода

02.10 / В Нагорном Карабахе ранены четверо журналистов

29.06 / Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова волонтера Анурьевой

19.09 / В Раде ответили на призыв изменить постановление о выборах на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска